التعليم توضح موقف طالبة بالثانوية العامة حصلت على 4% فى جميع المواد

كتب محمود طه حسين

قالت مصادر مسئولة ب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن واقعة الطالبة التى أثارت جدلا بعد حصولها على 4%، بنتيجة الثانوية العامة 2023، وزعمت أنها تعرضت للظلم خلال تصحيح الامتحانات، هذه الطالبة تقدمت لامتحانات الثانوية العامة 2022 من خلال تسجيل الاستمارة الإلكترونية علي الموقع الرسمي للوزارة، ولم تدخل الامتحانات ورسبت العام الماضي، ثم أعادت التقدم هذا العام باستمارة امتحانات الثانوية العامة، ودخلت الامتحانات.

وأوضحت المصادر، أن الطالبة حصلت بالفعل على 4%، وتدّعى أن هذه ليست درجاتها، مؤكدة أنها تتقدم بتظلم على النتيجة لتطلع على ورقتها وتتأكد من أنها تخصها.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نفت صحة المنشورات التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعى حول حصول بعض الطلاب من عائلات محددة على نسب مئوية مرتفعة فى امتحانات الثانوية العامة.

وصرح شادى زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بأن كافة أسماء الطلاب المتداولة ليس لها وجود فى قائمة أسماء الطلاب الذين أدوا امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣.

وأوضح المتحدث الرسمى أن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وجه مع بداية العام الدراسى بعدم إجراء أى تحويلات لطلاب مرحلة الثانوية العامة سواء من إدارة تعليمية إلى أخرى أو من مديرية تعليمية إلى أخرى إلا من خلال لجنة فى الوزارة.

وحذر المتحدث الرسمي من تداول هذه المنشورات التي تستهدف إثارة البلبلة وتضليل الرأى العام والتشكيك فى كافة الجهود التى بذلت لضمان خروج منظومة الامتحانات بما يحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.

وحرصا من الوزارة على توضيح كافة الحقائق، نفى المتحدث الرسمي ما أثير حول تعديل نتيجة الطالبة إسلام أحمد عمر الطالبة بمرحلة الثانوية العامة بمدرسة الشهيد أسامة سعيد فتح الله الثانوية المشتركة بمحافظة المنوفية، حيث أن الطالبة حاولت الاطلاع على نتيجتها في البداية من خلال إحدى الروابط المجهولة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" والتي لا يعترف بها في الحصول على نتيجة الثانوية العامة ثم راجعت نتيجتها مرة أخرى على الموقع الرسمي للوزارة وبالمراجعة الدقيقة ثبت أن النتيجة التى حصلت عليها هى مجموع ٢٧٨.٥ درجة .

وأوضح المتحدث الرسمى أن الدكتور رضا حجازي وجه بتقديم الطالبة إسلام تظلم للاطلاع على أوراق إجابتها للتيقن من صحة نتيجتها.