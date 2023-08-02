"التعليم" تحدد ضوابط التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023

كتب محمود طه حسين

حددت وزارة التربية والتعليم ، تعليمات وضوابط تقديم التظلمات علي نتيجة الثانوية العامة 2023، والإطلاع علي ورق الإجابة، حيث من المقرر أن تبدأ التظلمات الخميس 3 أغسطس إلكترونيا علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، موضحة أنه بدء الاطلاع على كراسة الإجابة الأسبوع المقبل، وتتم وفق الشروط التالية:

- الدفع في أي مكتب بريد أو فورى مبلغ ۲۰۰ جنيةه عن كل مادة لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية وتظلمات الثانوية العامة وبالنسبة للرياضيات كل فرع من فروع الرياضيات ٢٠٠ جنيه.

- الدخول على موقع الوزارة لتسجيل المواد المراد الاطلاع عليها، ورقم إيصال الدفع - الرقم القومي - رقم الجلوس والاسم والإيميل الموحد.

- متابعة الموقع المعرفة موعد ومكان وساعة الاطلاع او انتظار رسالة على الموبايل.

- يجب على الطالب الحضور بنفسه في الموعد والساعة المحددة للاطلاع ومن يتخلف عن ذلك الموعد ليس له الحق في التقدم للاطلاع مرة أخرى.

- يجوز حضور أحد الوالدين فقط مع الطالب اثناء الاطلاع بعد التأكد من شخصيته بموجب بطاقة الرقم القومي التي تثبت صلته بالطالب.

- إغلاق المحمول وعدم استخدامه أثناء الإطلاع نهائيا .

- ممنوع اصطحاب مدرس المادة أثناء الاطلاع ومن يخالف ذلك يعرض المدرس للمسائلة القانونية.

- ممنوع التدخين داخل اللجنة نهائيا.

۔ على كل طالب احضار قلم جاف أزرق عند الاطلاع لتدوين ملاحظاته.

- يقوم الطالب بتدوين ملاحظاته على السؤال المتضرر منه في ورقة الملاحظات المسلمه له عند الاطلاع .