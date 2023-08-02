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التعليم العالى: كل قواعد تنسيق الجامعات هذا العام مثل قواعد العام الماضى

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 11:49 م
التعليم العالى: كل قواعد تنسيق الجامعات هذا العام مثل قواعد العام الماضى السيد عطا
كتب أحمد عرفة

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أكد السيد عطا، المشرف على أعمال مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي، أن كل قواعد تنسيق الجامعات هذا العام مثل قواعد العام الماضي، حيث إن التنسيق يعد مسابقة يتنافس الطلاب على المقاعد في الكليات المختلفة.

وأضاف المشرف على أعمال مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي، في تصريحات لبرنامج كل الزوايا، المذاع على قناة ON، أن كل طالب عليه أن يركز في كتابة الرغبات ولا يعطى رقمه السرى لأى شخص، ويبدأ بالمنطقة الجغرافية "أ" ثم المنطقة الجغرافية "ب".

وتابع المشرف على أعمال مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي: "إذا كان الطالب حاصل على الثانوية العامة في بنها يختار في البداية جامعة بنها، وعليه أن يكتب كل كليات القطاع الجغرافى التي يقطن بها".

 


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السيد عطا

تنسيق الجامعات

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