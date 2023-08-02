التحقيق في سقوط سيدة من شرفة منزلها بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

استقبل مستشفى بلبيس المركزي بمحافظة الشرقية سيدة مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقرى وبكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر سقوطها من شرفة منزلها ببندر بلبيس.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول "ف ث" 33 سنة ربة منزل مقيمة في شارع المتاجر ببندر بلبيس، مصابة بكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد.

تم تقديم الإسعافات اللازمة للمصابة وحجزها تحت الملاحظة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.