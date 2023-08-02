وقال المتحدث باسم البنتاجون باتريك رايدر - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية -" إن كوريا الشمالية لم ترد سوى بتأكيد تلقيها لطلب قيادة الأمم المتحدة للحصول على معلومات حول الجندي الأمريكي ترافيس كينج لكنها أحجمت عن تقديم معلومات مفصلة عنه".

وأضاف رايدر "أستطيع أن أؤكد أن كوريا الشمالية ردت على قيادة الأمم المتحدة، لكن ليس لدي أي معلومات جوهرية يمكن إفادتكم بها".

كان الجندي ترافيس كينج قد انطلق إلى داخل حدود كوريا الشمالية يوم 18 يوليو الماضي أثناء قيامه بجولة في المنطقة منزوعة السلاح على الحدود؛ ما أدى إلى نشوب أزمة دبلوماسية جديدة بين الولايات المتحدة مع كوريا الشمالية المسلحة نوويا.