البترول: الأحـد مـن كـل أسـبوع بشهر أغسطس عمـل مـن المنـزل للعاملين بالوظـائف الإداريـة

كتبت -مروة الغول

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، أنه إعتبـارا من يـوم الأحـد مـن كـل أسـبوع طـوال شهر أغسطس تقرر أن يكون يـوم عمـل مـن المنـزل للعاملين بالوظـائف الإداريـة بـالمقرات الرئيسـيـة لكـل مـن الهيئـة المصـرية العامـة للبتـرول والشـركات القابضـة والهيئـة المصـرية العامـة للثروة المعدنيـة والشركات التابعـة لكـل مـا سـبق وذلـك فيمـا عـدا العاملين بنظام الورادى والتي تتطلب طبيعة عملهم التواجد بصفة رئيسية .

ويستثني من ذلك العاملين بالحقول ومواقع العمـل والإنتـاج الأخــرى والمتعاملين مباشرة مع الجمهور .

ويجــوز لرؤسـاء الشـركات إسـتثناء اثنــين علـى الأكثـر مـن الإداريــين بكـل إدارة مـن الإدارات الـذين تتطلـب حاجـة العمـل بـالمقرات الإداريـة ضـرورة تواجـدهم كالمسئولين عن المخازن، الإدارة الطبية، الخدمات، السلامة والصحة المهنية.... إلخ .