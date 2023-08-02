البابا تواضروس: لدينا سنوات عديدة من توافر الكهرباء وعلينا تحمل الأزمة الحالية

الإسكندرية جاكلين منير

شدد البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على ضرورة الإبتعاد عن روح التذمر والتأفف والرفض، متحدثا عن أزمة انقطاع الكهرباء :" لدينا سنوات عديدة من توافر الطاقة و الكهرباءو التى لم تنقطع طوال السنوات الماضية، أما نحن الأن أمام أزمة بسبب ارتفاع درجات الحرارة و لاداعى للتذمر على هذا الوضع المؤقت، وعلينا تحمل الظروف والأزمة الحالية حتى تمر".

جاء ذلك خلال العظة الأسبوعية ، التى ألقاها البابا من كنيسة الأنبا أثناسيوس شرق الإسكندرية، وسط ترحيب كبير من أبناء الكنيسة وبحضور الأنبا بافلى أسقف كنائس قطاع شرق ، و القمص ابرام اميل الوكيل البابوى بالإسكندرية ، وترأس البابا صلاة العشية بالكنيسة .

وتناول البابا فى العظة الروحية ، طريق التقوى ومخافة الله، وأوصى الأباء الكهنة والأباء والأمهات بتسهيل طريق التقوى أمام الأبناء ، و العيش فى مخافة الله.

كما شدد البابا على ضرورة اتباع الحكمة فى معاملة الأبناء بعيدا عن العنف ، مشددا على جبر الخواطر خاصة مع الأبناء الغير حاصلين على مجموع مرتفع فى نهاية العام ، قائلا ": نفسية ابنك أهم من الدرجات".

وكان البابا تواضروس الثاني، قد التقى اليوم شباب ملتقي لوجوس الثالث من حول العالم، وهم المشاركين في ملتقي لوجوس العام الماضي، وذلك خلال أسبوع الخدمة الثالث لهم في مصر.

وبدأ اللقاء بصلاة افتتاحية ثم ألقى الأب القمص جوشوا تادرس منسق عام أسبوع الخدمة الثالث ، كلمة ترحيب بقداسة البابا وشرح ما تم حتى الآن خلال الأسبوع، وما سيتم خلال الأيام المقبلة.

بعدها ألقى قداسة البابا كلمة تحدث فيها عن شعار الأسبوع G.P.S من خلال God, Prayer, Service

وبعدها أجرى الشباب حوارً مفتوحًا مع قداسته أجاب خلاله على أسئلتهم التي تناولت عدة موضوعات ذات صلة بحياتهم وخدماتهم.

ثم تم انتخاب المجلس الخاص بهم (شاب وشابة من كل قارة بإجمالي عشر أعضاء) ليكونوا بمثابة لجنة للتواصل مع باقي الشباب لتحضير لقاءاتهم السنوات المقبلة.

وفي النهاية احتفل الشباب مع قداسة البابا بعيد رهبنة قداسته الـ 35 وسط أجواء احتفالية بسيطة سادها الود والتقدير من الأبناء لأبيهم.