اليوم السابع
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الأوقاف تعلن أسماء المجموعة الأولى من العمال المستوفين أوراق تسلمهم العمل

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 06:43 م
الأوقاف تعلن أسماء المجموعة الأولى من العمال المستوفين أوراق تسلمهم العمل د. مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب لؤى على

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نشرت وزارة الأوقاف أسماء المجموعة الأولى من العمال الذين استوفوا أوراق تسلمهم العمل، وعلى كل منهم أن يتوجه إلى مقر مديريته يوم الأحد القادم 6 أغسطس، لمعرفة مكان التدريب بالمديرية، علمًا بأن الدورة التدريبية ستكون لمدة ثلاثة أيام لشرح مهام عمله وبعض الأساسيات كالتدريب على استخدام أدوات الإطفاء ونحو ذلك مما تتطلبه طبيعة عمله.
 
وأشار بيان وزارة الأوقاف أنه على المديريات تنفيذ الدورة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل، لتحديد يوم التعاقد واستلام العمل.
 
 

 


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