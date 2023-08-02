اليوم السابع
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الأربعاء، 02 أغسطس 2023 10:50 م
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الأرصاد: سحب ركامية على أقصى الجنوب وتوقعات بسقوط أمطار رعدية على حلايب وشلاتين

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 10:01 م
الأرصاد: سحب ركامية على أقصى الجنوب وتوقعات بسقوط أمطار رعدية على حلايب وشلاتين حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى بداية تكون السحب الركامية على مناطق من أقصى الجنوب، ومن المتوقع أن تتطور هذه السحب خلال الساعات القادمة، ليصاحبها سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق حلايب - شلاتين - أبو سمبل - بحيرة ناصر. 
 
وتابعت هيئة الأرصاد: "كما يظهر التراب باللون الوردى على مناطق من أقصى الجنوب نتيجة الهواء الهابط من السحب الرعدية المتواجدة على شمال السودان، يصاحب هذه الأتربة انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية. ومن المتوقع أن تستمر هذه الأجواء على المناطق سالفة الذكر ليوم غدا الخميس الموافق 3 أغسطس.

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