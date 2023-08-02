اعرف هتقطع امتى بالظبط.. خريطة قطع الكهرباء فى مناطق إمبابة

كتبت - مرام محمد

ينشر "اليوم السابع" خريطة فصل التيار الكهربائى عن مناطق إمبابة بمحافظة الجيزة ، وذلك وفقا لجدول تخفيف الأحمال الذى أعلنه مجلس الوزراء لتخفيف الأحمال وترشيد الاستهلاك فى ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة ونقص الوقود المستخدم لإنتاج الطاقة.

مجموعة 4: المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 3م حتى الساعة 4م

-شارع الإمام الغزالي.

مجموعة 9: المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 8م حتى الساعة 9م

-مساكن أبراج أكتوبر - شارع ترعة السواحل.

مجموعة 11: المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 10م حتى الساعة 11م

-شارع المطار.

-شارع ترعة السواحل.

مجموعة 12 المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 11م حتى الساعة 12 منتصف الليل

-شارع الاعتماد.

-شارع بني محمد.

-شارع الوحدة.

-شارع الإمام الغزالي.

وبدأت محافظة الجيزة تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة القطاعات، للحفاظ على قيم استهلاك متوازنة على مدار اليوم وتوجيه الحملات للتأكد من سريان القرارات والتزام المنشأت بها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن ناحيته، وجه اللواء أحمد راشد بإطفاء اللوحات الإعلانية على كافة المحاور والطرق الرئيسية والفرعية، وكذا لوحات المحلات التجارية المبهرة مع الالتزام الكامل بمواعيد غلق المحال العامة، ورصد حالات المخالفة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.