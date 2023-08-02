اعترافات المتهمين بسرقة هواتف المواطنين بأسلوب الخطف بمصر القديمة: نفذنا 7 جرائم

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، أن المتهمين بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بمنطقة مصر القديمة، اعترفا بارتكاب 7 وقائع أخرى بأسلوب الخطف.

وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهما للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.

نجحت الداخلية في ضبط شخصين حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ملك وقيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، لقيامهما بسرقة هاتف محمول من ربة منزل حال سيرها بدائرة القسم بأسلوب "الخطف"، وبمواجهتهمـا اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما أقرا بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة بإستخدام الدراجة النارية المضبوطة ، كما تم بإرشادهمــــا ضبط الهواتف المحمولة المُستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية مالك محل هواتف مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، وبإستدعاء المجنى عليهـــــم تعرفوا على الهواتف المحمولة.