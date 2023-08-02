استمرار حبس متهمين بقتل مواطن وحرق جثته فى صحراء الجيزة 15 يوماً

كتب أحمد إسماعيل

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس المتهمين بقتل مواطن، وإشعال النيران في جثته وإلقائها في صحراء الجيزة بسبب خلافات مالية 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

فيما قررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس المتهمين بقتل مواطن وحرق جثته في الصحراء بالجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكلفت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة من (سيدة- مُقيمة بدائرة القسم) بغياب زوجها عقب خروجه من مسكنهما قائداً سيارة ملاكى وعدم عودته.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة توصلت جهوده إلى وجود شبهة جنائية وراء تغيب المذكور وأن وراء إرتكاب الواقعة (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظتى القاهرة والجيزة).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة لوجود خلافات مع المجنى عليه، حيث قاموا بإستدراجه لمكان خالى من المارة وتعدوا عليه بالضرب وخنقه حتى فارق الحياه وقاموا بإلقاء جثته بمنطقة صحراوية بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة وإستولوا على (هاتفه المحمول - مبلغ مالى) وأضرموا النيران بجثته وفروا هاربين.

كما أرشدوا عن السيارة قيادة المجنى عليه، هاتفة المحمول، السيارة "الميكروباص" والسكين "المستخدمان فى إرتكاب الواقعة") وأضافوا بإنفاقهم المبلغ المالى المستولى عليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.