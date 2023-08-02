استمرار حبس المتهمين بقتل سائق تاكسى لسرقته فى العياط 15 يوماً

كتب أحمد إسماعيل

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس المتهمين بقتل سائق تاكسى لسرقته فى العياط 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

فيما قررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بقتل سائق تاكسي في العياط لسرقته، وطالبت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

وكلفت النيابة الطبيب الشرعى بتشريح الجثمان وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة.

ألقى رجال المباحث بالجيزة القبض على المتهمين بقتل سائق تاكسي في العياط، وكشفت التحريات أن عاطلين استدرجا المجني عليه واعتديا عليه بسلاح أبيض لسرقته، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ورد بلاغا لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل أحد الأشخاص، والعثور على جثته في العياط، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتمكنوا من تحديد هوية الضحية، وتبين أنه سائق تاكسي، وكشفت التحريات أن عاطلين استدرجاه بحجة توصيلهما، ثم اعتديا عليه بسلاح أبيض، مما أسفر عن مقتله بدافع السرقة.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وحرر محضرا بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق والتى أمرت بما سبق.