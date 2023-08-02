ارتفاع مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات وتنفيذ تداولات بقيمة 1.2مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية ، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 1.2 مليار جنيه خلال ساعتين.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 17531 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 21245 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 7340 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 3544 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 5225 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.03% ليصل إلى مستوى 5212 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهما: ليسيكو مصر، وأوراسكوم المالية القابضة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، وبالم هيلز للتعمير، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية عدد 5298 سهم، 200 ألف سهم، مليون سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 1500 سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، والمشروعات الصناعية والهندسية عدد 500 ألف سهم، 5.6 مليون سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات النصر للملابس والمنسوجات-كابو، والمصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، والمهندس للتأمين عدد 646.9 ألف سهم، 750 سهم، 141 ألف سهم، 3 أسهم، على التوالي.

وفي نفس الصدد أعلنت شركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، باع المساهم مينا وجدي قلته ميخائيل عدد 282.9 ألف سهم بسعر 0.812 بقيمة إجمالية 229.7 ألف جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 18.42% إلى 17.27%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال الشركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية.

وفي سياق آخر أكدت عدد من شركات الأسمدة المدرجة بالبورصة المصرية، عدم تأثرها بقرار الحكومة خفض إمدادات الغاز الطبيعي بنحو 20% لعدد من مصانع الأسمدة العاملة في البلاد بدءًا من منتصف الأسبوع الجاري، وذلك لمصانع الأسمدة الأكثر استهلاكًا للغاز الطبيعي والمنتجة لمادة "اليوريا" بشكل خاص.

وفي سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2023، وحقق بنك كريدي أجريكول مصر، إيرادات فوائد بلغت 5.037 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2023 مقابل 2.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 78.67%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 2.5 مليار جنيه مقارنة مع 1.015 مليار جنيه بنسبة نمو 147.51%.

وحققت شركة مصر بني سويف للأسمنت، مبيعات بلغت 807.7 مليون جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2023 مقابل 531.4 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 104.9 مليون جنيه مقارنة مع 43.5 مليون جنيه.

وحققت شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، مبيعات بلغت 269.2 مليون جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2023 مقابل 197.7 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 117 جنيه مقارنة مع 109.7 مليون جنيه.