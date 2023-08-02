اليوم السابع
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الأربعاء، 02 أغسطس 2023 10:57 م
أكرم القصاص

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ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير الانتحاري في باكستان إلى 263 قتيلا ومصابا

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 10:00 م
ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير الانتحاري في باكستان إلى 263 قتيلا ومصابا باكستان
أ ش أ

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أعلنت السلطات الباكستانية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير الانتحاري الذي استهدف تجمعا انتخابيا في إقليم "خيبر بختنخوا" إلى 63 قتيلا و200 مصاب.


وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، أن قرابة 80 مصابا خرجوا من المستشفيات حتى الآن بعد تلقيهم العلاج اللازم.


وكان تنظيم "داعش" أعلن مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف مسيرة سياسية نظمها حزب (جمعية علماء الإسلام) في "باجور" القريبة من الحدود الأفغانية، وذلك في ظل اقتراب الانتخابات البرلمانية المتوقع إجراؤها في أكتوبر أو نوفمبر المقبلين.


باكستان

التفجير الانتحارى فى باكستان

داعش



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