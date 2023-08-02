وذكرت دورية الأعمال الإخبارية الأوكرانية، أنه وفقًا لأحدث التقديرات، بلغ الدين الحكومي والدين المضمون من الدولة في أوكرانيا 4.71 تريليون (هريفنيا) ما يعادل 128.81 مليار دولار أمريكي، بما يشمل الدين الخارجي والدين المضمون من الدولة الذي يبلغ 3.184 تريليون (هريفنيا).



وخلال شهر يونيو 2023، ارتفع مبلغ الدين العام والمضمون من الدولة في أوكرانيا بما يعادل 116.93 مليار هريفنيا وما يعادل 3.2 مليار دولار.