اليوم السابع
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إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على طريق الإسكندرية الصحراوى

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 12:45 م
إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على طريق الإسكندرية الصحراوى حادث ميكروباص - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب 8 أشخاص بسبب حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق إسكندرية الصحراوى، ونقلوا الى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.
 
 
وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق الصحراوى فى منطقة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وانتقلت الخدمات المرورية، وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وسيارات إسعاف.
 
وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، ونتج غن ذلك إصابة 8 أشخاص، ونقلوا جميعهم إلى المستشفى .
 
 
 

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