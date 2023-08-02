اليوم السابع
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إصابة 4 أشخاص بحادث تصادم سيارتين "مطافى وملاكى" فى الشرقية

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 01:43 م
إصابة 4 أشخاص بحادث تصادم سيارتين "مطافى وملاكى" فى الشرقية حادث تصادم - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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أصيب 4 أشخاص بجروح وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة مطافي وسيارة ملاكي بالطريق الإقليمي بالقرب من نزلة بلبيس بمحافظة الشرقية.

 
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارة مطافي وسيارة ملاكي بالطريق الإقليمي بالقرب من نزلة بلبيس، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.
 
انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.
 

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