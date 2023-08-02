إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص فى الطريق الإقليمى

كتب: عبد الرحمن سيد

أصيب 10 أشخاص بسبب حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الإقليمى نطاق مدينة الصف، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق الإقليمى فى منطقة الصف، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، كما انتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق ما أدى الى انقلابها أعلى الطريق، وإصابة 10 أشخاص نقلوا إلى المستشفى.