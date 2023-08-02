كما أفاد الهلال الأحمر الفلسطينى فى نابلس، بوقوع عشرات الإصابات بالاختناق، ونقل رجل وزوجته إلى أحد المستشفيات بعد إطلاق النار على سيارتهما في المدينة الواقعة شمال الضفة الغربية المحتلة.

وكانت قوات الاحتلال معززة بعشرات الآليات العسكرية بينها جرافتان، قد اقتحمت المنطقة الشرقية للمدينة، لتأمين اقتحام المستوطنين لقبر يوسف واعتلى قناصة الاحتلال عدد من البنايات المرتفعة.

وأغلق شبان الشوارع المحيطة بالقبر بالإطارات المطاطية المشتعلة لصد اقتحامات الجيش والمستوطنين، ما أدى إلى وقوع اشتباكات عنيفة.