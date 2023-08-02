اليوم السابع
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إزالة أعمال بناء مخالف خلال حملة فى المعتمدية بكرداسة

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 04:11 م
إزالة أعمال بناء مخالف خلال حملة فى المعتمدية بكرداسة إزالة أعمال بناء مخالف في كرداسة
كتبت – مرام محمد

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شنت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة كرداسة، حملة استهدفت التصدي لأعمال البناء المخالف منذ المهد وردع المخالفين، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأسفرت الحملة عن إزالة شدة خشبية لسقف بالدور الرابع لعقار بشارع متفرع من طريق ناهيا بولاق بالمعتمدية والتصدي لأي أعمال بناء مخالف في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك تحت إشراف اللواء خالد عصر رئيس مركز ومدينة كرداسة.

وأكدت المحافظة تكثيف حملاتها اليومية للتصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع التشديد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وكانت محافظة الجيزة أزالت مؤخرا تعديات على مساحة 800م بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بحوض السبعة زمام قرية كومبرة بمركز ومدينة كرداسة، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين.


أعمال البناء المخالف

مخالفات البناء

الجيزة

كرداسة



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