اليوم السابع
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إذا كنت من سكان هذه المناطق بالجيزة انتظر فصل الكهرباء الساعة 3 مساءً

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 12:08 م
إذا كنت من سكان هذه المناطق بالجيزة انتظر فصل الكهرباء الساعة 3 مساءً المناطق المتأثرة بفصل الكهرباء من الساعة 3م
كتبت – مرام محمد

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بدأت الحكومة تنفيذ خطة تخفيف أحمال الكهرباء في المحافظات، وفقا لجداول تتضمن المدن والأحياء المختلفة، والتوقيتات الزمنية؛ لتخفيف الأحمال وترشيد الاستهلاك في ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة ونقص الوقود المستخدم لإنتاج الطاقة.

وفي هذا الإطار، ينشر "اليوم السابع" خريطة فصل التيار الكهربائى عن مناطق أحياء ومدن محافظة الجيزة بدءًا من الساعة 3م حتى الساعة 4م، وفقا لجدول تخفيف الأحمال الذى أعلنه مجلس الوزراء.

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وضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية بما لا يؤثر على الرؤية للحفاظ على سلامة المواطنين، مشددا على مراجعة كافة أعمدة الإنارة لتغلق في المواعيد المحددة والتأكد من الاعتماد على نظام الإنارة باستخدام لمبات الليد الموفرة بكافة المنشأت والشوارع.

ووجه اللواء أحمد راشد بإطفاء اللوحات الإعلانية على كافة المحاور والطرق الرئيسية والفرعية وكذا لوحات المحلات التجارية المبهرة مع الالتزام الكامل بمواعيد غلق المحال العامة، ورصد حالات المخالفة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.


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جدول قطع الكهرباء

مواعيد قطع الكهرباء

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أماكن قطع الكهرباء في الجيزة



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