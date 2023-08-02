وقال بوبكو - حسبما نقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - إن مجموعات من الطائرات بدون طيار قد اقتربت من كييف في وقت واحد من عدة اتجاهات، موضحا أن قوات الدفاع الجوي تمكنت من تدمير جميع الأهداف الجوية التي يصل عددها إلى أكثر من عشر طائرات بدون طيار.

وأضاف أن حطام الطائرات المسيرة قد سقط في مناطق "سولوميانسكي" و"هولوسيفسكي" و"سفياتوشينسكي" في كييف، مشيرا إلى أن بعض المباني غير السكنية والطرق قد تضررت إلا أنه لم تحدث أضرار جسيمة أو حرائق.