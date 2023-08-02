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أغسطس.. الأرصاد تكشف توقعاتها لذروة الصيف ومتوسط الحرارة

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 02:00 ص
أغسطس.. الأرصاد تكشف توقعاتها لذروة الصيف ومتوسط الحرارة درجات الحرارة - أرشيفية
كتب محمود راغب

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قالت منار غانم عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إنه من خلال الدراسات المناخية تشير إلى أن الأسبوع الأول من شهر أغسطس يشهد عودة درجات الحرارة لمعدلاتها بعد الموجه شديدة الحرارة التى شهدتها البلاد أواخر يوليو واستمرت اسبوعين أو أكثر.
 
وأضافت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه على مدار شهر أغسطس متوقع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة والتى ستزيد من إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة.
 
وكشفت أنه من خلال التوقعات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن متوسط درجات الحرارة ستكون أعلى من المعدل الطبيعى بمعدل درجة ودرجتين عن المعدلات الطبيعية، ومتوقع أن يشهد موجات شديدة الحرارة خلال شهر أغسطس تتجاوز فيها درجات الحرارة بقيم كبيرة ولكنها ستكون قصيرة وليست على مدى طويل كما حدث فى أواخر يوليو .
 
وتابعت: شهر أغسطس يعتبر أيضا من ذروة فصل الصيف وخلال نشهد ارتفاع كبير فى نسب الرطوبة ، ومتوقع أن يكون درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعى عن السنوات الماضية بدرجة أو درجتين.
 
 

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