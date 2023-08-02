اليوم السابع
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أعمال صيانة طارئة.. "تاون جاس" لسكان فيصل: لا تنزعجوا من رائحة الغاز

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 05:00 م
أعمال صيانة طارئة.. "تاون جاس" لسكان فيصل: لا تنزعجوا من رائحة الغاز محطة غاز- صورة أرشيفية
كتبت -مروة الغول

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أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس" إحدى شركات قطاع البترول، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أعمال صيانة طارئة - شارع الشهيد أحمد حمدى  شارع العشرين فيصل وذلك اليوم الأربعاء بدءاً من الساعة التاسعة مساءً .
 
وتهيب الشركة بالعملاء عدم الانزعاج عند الشعور بوجود رائحة الغاز، وتؤكد الشركة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان العملاء، وبناء عليه فقد وجب التنويه لطمأنة العملاء وأنه لن يتم قطع الغاز عن العملاء.
 
وفى حالة وجود أى استفسار، يرجى اتصال بطوارئ الشركة من خلال التليفون الأرضى وعلى مدار الـ24 ساعة على الرقم المختصر.
 
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