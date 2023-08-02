أجواء وشواطئ آمنة في الإسكندرية والشرطة تحرس فرحة المصيفين

كتب محمود عبد الراضي

يزحف عدد كبير من المواطنين على المحافظات الساحلية هربا من حرارة الجو، فيما تبقى الاسكندرية قبلة معظم المواطنين للاستماع بشواطئها صيفا.

ومع استقبالها أعدادا ضخمة من المواطنين، تحرص مديرية أمن الاسكندرية على وضع خطط أمنية تستهدف خلق أجواء آمنة للمواطنين والاستمتاع بعروس البحر المتوسط، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وتشهد الاسكندرية انتشارا أمنيًا على مدار ال 24 ساعة، بناء على توجيهات اللواء خالد البروي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسكندرية، لخلق أجواء آمنة للمصيفين، الأمر الذي لقي استحسان المواطنين.

وتتمتع الاسكندرية بأجواء وشواطىء آمنة، في ظل التواجد الأمني المكثف، فيما يتواجد رجال المرور على مدار الـ 24 ساعة بالشوارع لمنع أي تكدسات مرورية محتملة وتسيير حركة الطرق، لا سيما طريق الكورنيش.

وتشن مديرية أمن الاسكندرية حملات رقابية يومية تستهدف الرقابة على الأسواق وتوفر السلع وملاحقة الاحتكار والغش التجاري.

وتنتشر شوادر كلنا واحد بالاسكندرية حيث توفر الأغذية باسعار مخفضة بجوار منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية.