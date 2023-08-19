وفاة شاب متأثرًا بإصابته بصعق كهربائى أثناء محاولته إنقاذ حياة طفل في المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته بصعق تيار كهربائي، أمام مستشفى النساء الجامعي، أثناء محاولته إنقاذ حياة طفل من الصعق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا ، بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بإصابة الشاب حسام حسن، 25 سنة، من قرية دمشاو هاشم بمركز المنيا، بصعق كهربائي، ما أسفر عن وفاته في الحال.

وعقب الانتقال والتحري، تبين أن الشاب كان ينتظر زوجته في حالة وضع ، أمام مستشفى النساء الجامعي ، فيما سقط كولدير مياه على طفل عمره 6 سنوات.

وأفاد شهود عيان بأن الشاب هرول لإنقاذ الطفل لكنه تعرض لصعق كهربائي، وتوفي في الحال، وتم تحرير المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيقات.