وزير التنمية المحلية: 95 مليار جنيه حجم المشروعات على أرض القليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

قال اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، إن الوزارة حريصة على متابعة تنفيذ معدلات الخطة الاستثمارية لمحافظة القليوبية، بالإضافة إلى الحرص على تفقد عدد من المشروعات القومية بالمحافظة، موضحا أن حجم العمل بالمشروعات القومية على أرض محافظة القليوبية فى الفترة من 2014 حتى الآن بلغ 95 مليار جنيها، وهذا يعكس حجم الجهد والعمل المبذول على أرض الواقع بالمحافظة، والذى تتابعه القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وتابع الوزير فى تصريحات صحفية، خلال جولته لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة القليوبية، احتفالا بالعيد القومى للمحافظة ال155، مؤكدا أن مبادرة "أيادى مصر" من المبادرات الوطنية التى لاقت اهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورعايته لها، حيث تقدم تلك المبادرة خدمات متنوعة للشباب المصرى الذى يحمل موهبة كبيرة لإبراز تلك المواهب وتسويق المنتجات الخاصة بهم، كما تعمل على إحياء الصناعات التى تواجه شبح الاندثار وكذلك مصدر رزق لهؤلاء الشباب.

وتابع الوزير، برنامج مشروعك من المشروعات العامة التي تم تدشينها علي مستوى الجمهورية، حيث بلغت نسبة التمويلات بالمشروع حتي الآن حوالي 27 مليار جنيها، وفرت خلالها التمويل ل256 ألف مشروع علي مستوي الجمهورية وفرت ملايين فرص العمل.