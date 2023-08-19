وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة دور ثان تسير بشكل منتظم

كتب محمود طه حسين

أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الثانوية العامة دور ثان منتظمة ومستقرة، واللجان تسير بانضباط، كما أن المدارس حرصت على توفير وسائل الراحة والهدوء للطلاب أثناء عقد الامتحانات والتصدى لمحاولات الغش، موضحا أن بعض الطلاب يؤدى الامتحانات بنصف الدرجة وبعضهم بالدرجة الفعلية وهؤلاء من قاموا بتأجيل امتحانات الثانوية العامة دور أول.

فيما كشفت مصادر مسئولة بالوزارة إنه تم ضبط حالات غش، بعد رصد أجزاء من أسئلة امتحان مادة اللغة العربية عبر صفحات الغش.

بدأ طلاب الثانوية العامة دور ثان أداء الامتحان فى مادة اللغة العربية، حيث يؤدى الطلاب الاختبارات وفق نظام البابل شيت وأسئلة مقالية يتم الإجابة عنها فى ورقة مخصصة للأسئلة المقالية.

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الطلاب من الغش أو تصوير أسئلة أو أجوبة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى وصفحات الغش، مشددة على أنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال اى واقعة غش أو تصوير أسئلة وأجوبة، حيث أن الحرمان من الامتحان مصير اى طالب يقوم بالغش وتصوير الأسئلة.

وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة دور ثان، يؤدى الطلاب السبت 19 أغسطس الحالى الامتحانات فى مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، بينما يؤدى الطلاب الأحد 20 أغسطس اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية، والاثنين 21 أغسطس الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية والثلاثاء 22 أغسطس الاقتصاد والاحصاء والأربعاء 23 أغسطس الفيزياء والتاريخ والخميس 24 أغسطس اللغة الأجنبية الأولى والسبت 26 أغسطس الكيمياء والجغرافيا والأحد 27 أغسطس الديناميكا والاثنين 28 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع والثلاثاء 29 أغسطس الاحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.