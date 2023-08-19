اليوم السابع
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وحدة متنقلة لتدريب سيدات النوبة على "الخياطة" ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك"

السبت، 19 أغسطس 2023 01:43 م
وحدة متنقلة لتدريب سيدات النوبة على "الخياطة" ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" وحدة متنقلة لتدريب سيدات النوبة على "الخياطة"
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

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وجهت مديرية العمل بأسوان، وحدة التدريب المتنقلة إلى مدينة نصر النوبة لتدريب الفتيات والسيدات على مهنة الخياطة والتفصيل لإكسابهم مهارات الخياطة ، وتعليمهم مهنة تجعلهم مؤهلين لسوق العمل، وفتح مشروع خاص بهم يستطيعون من خلاله توفير مصدر دخل ثابت لهم.
 
يأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة لتشجيع وتحفيز الشباب للإقبال على البرامج التدريبية الهادفة لتأهيلهم لسوق العمل ، وضمن مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة ، ومهنتك مستقبلك " ، وتنفيذاً لتكليفات وزير العمل حسن شحاته ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.
 
أكد فوزى صابر، مدير عام مديرية العمل بأسوان، أن التدريب يتضمن تنفيذ الدورات على مجموعتين فى الفترة الصباحية والمسائية لتدريب المستهدفين وصقل خبراتهم ومواهبهم من خلال الحصول على التدريبات المختلفة لتعلم مثل هذه المهن الأكثر طلباً فى سوق العمل .
 
وحدة متنقلة لتدريب سيدات النوبة على الخياطة (1)
وحدة متنقلة لتدريب سيدات النوبة على الخياطة 

وحدة متنقلة لتدريب سيدات النوبة على الخياطة (2)
وحدة متنقلة لتدريب سيدات النوبة على الخياطة 

وحدة متنقلة لتدريب سيدات النوبة على الخياطة (3)
وحدة متنقلة لتدريب سيدات النوبة على الخياطة 

وحدة متنقلة لتدريب سيدات النوبة على الخياطة (4)
وحدة متنقلة لتدريب سيدات النوبة على الخياطة 

وحدة متنقلة لتدريب سيدات النوبة على الخياطة (5)
وحدة متنقلة لتدريب سيدات النوبة على الخياطة

 


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