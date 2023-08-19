"نيزك جبل كامل".. اعرف حكاية أحدث محمية طبيعية فى مصر (صور)

كتب: منال العيسوى

فى قلب منطقة توشكى وبالتحديد فى المساحة بين جبل كامل، وجبل العوينات بالقرب من محمية الجلف الكبير فى الصحراء الغربية بمصر بمحافظة الوادى الجديد، وعلى بعد حوالى 2 كم من الحدود السودانية، وحوالى 150 كم من الحدود الليبية، توجد أحدث المحميات التي تم إعلانها بمصر عام 2012 وهى محمية "نيزك جبل كامل".

تلك المحمية هي القصة التي تجسد أسطورة اصطدام كوكب المريخ ومشترى بالأرض، تلك القصة التي حملت كثير من الملامح وتناولتها كثير من الأعمال السينمائية خاصة في السينما الأمريكية، وتأثر الإنسان بنتائج الاصطدام، بالتوازى مع الخيال فى تواجد الكائنات الفضائية على الأرض، كل هذه التفاصيل من الممكن أن تتبادر لذهنك، بمجرد معرفتك لبعض المعلومات عن محمية نيزك جبل كامل.

وتعتبر منطقة نيزك جبل كامل محمية طبيعية، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء تحت رقم 271 بتاريخ 18مارس 2012، بعد اكتشاف نيزك جبل كامل فى فبراير 2010، أثناء إحدى الرحلات الاستكشافية الجيوفيزيقية، لفريق باحثين مصريين وإيطاليين، ووقتها تم نشر هذا الحدث العلمى العالمى العظيم فى كثير من المجلات العلمية العالمية خلال شهر يوليو 2010.

نيزك جبل كامل يصل وزنه إلى حوالى 10 طن، ويصل طول فوهته إلى حوالى 45 م، وعمقه إلى حوالى 16 م، ويقدرعمر تلك الفوهة ما بين 4000 إلى 5000 عام، والدراسات التي تم الاستناد عليها لتوثيق الحدث حين تم اكتشافه، تشير إلى أن هذا النيزك سقط من منطقة قريبة بين كوكبي المريخ والمشترى، ورغم انه حتى الآن لم يتم تحديدها بدقة، لكن تم تجميع بعض من العينات الصخرية الناتجة عن الاصطدام، ووضعها بالمتحف الجيولوجى المصرى.

حين تقف في هذه المنطقة التي يوجد بها محمية نيزك جبل كامل ، وسط براح الصحراء يمكنك أن ترى بعينك فوهة موقع سقوط النيزك، بشكلها الحوضى وقطرها الذى يصل إلى حوالى 45 متر، وأطرافه التي ترتفع عن سطح الأرض بحوالى 3 متر وعمق يقترب من 16 متر.



جزء من النيزك الذى ارتطم بالأرض



صخور كريستالية بالمنطقة



فوهة الجبل الناتجة عن الارتطام