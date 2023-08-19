ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط ـ معتز الشربيني

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 11 سفينة، بينما غادرت 15 أخرى، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 44051 طنا تشمل : 7914 طن يوريا و7596 طن رمل و6300 طن أسمنت معبأ و1326 طن حديد و3430 طن علف بنجر و17485 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 25239 طنا تشمل: 4900 طن خردة و748 طن خشب زان و1502 طن أبلكاش و7000 طن ذرة و11089 طن قمح.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 604 حاويات مكافئة وعدد الحاويات الوارد 97 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2059 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 134112 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 122928 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2673 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي، بينما بلغ عدد الشاحنات دخولًا وخروجًا 2769 شاحنة.