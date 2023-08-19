اليوم السابع
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مواقع مميزة لمحال ومطاعم بين فيصل وشارع الشيشينى.. اعرف طريقة التقديم

السبت، 19 أغسطس 2023 08:00 ص
مواقع مميزة لمحال ومطاعم بين فيصل وشارع الشيشينى.. اعرف طريقة التقديم مشروع الممشى السياحى
كتبت - مرام محمد

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كشفت محافظة الجيزة عن أن أعمال تطوير ترعة المريوطية بدءاً من فيصل وحتى شارع الشيشيني بطول 650م، سوف تتضمن إنشاء ممشى سياحى بطول المسار و18 بارتيشن لمطاعم ومحال تجارية نموذجية بمساحات مختلفة.
 
وأشارت المحافظة إلى أن البارتشينات الجديدة تعد فرصا استثمارية جديدة للراغبين بمواقع مميزة، مؤكدة على الراغبين في الاستفسار عن كيفية التقديم والحصول على تفاصيل بشأن البارتشينات الجديدة التواصل هاتفيا مع إدارة التسويق بمحافظة الجيزة عبر الأرقام الآتية: (3779487 - 35823776).
 
يُذكر أن ترعة المريوطية تشهد ضمن أعمال المرحلة الثانية تطوير بـ5 بقطاعات، وذلك بداية من المنطقة المحصورة من شارع الأهرام وحتى الملك فيصل بطول 450 مترا تم الانتهاء منه بالكامل، والثانى حتى كوبرى الشيشينى بطول 650 مترا، والثالث حتى الطريق الدائرى بطول 1300 متر، والرابع حتى كوبرى المنشية بطول 500 متر، والقطاع الأخير حتى كوبرى الصحابة بمنطقة منشأة البكارى.
 
وشهد مسار الترعة بالمنطقة المحصورة بين شارعى الهرم وفيصل بعد تغطيته بالكامل، إنشاء مجمع مواقف حضارى يضم موقف سرفيس بمساحة 5100م2 يسع 250 ميكروباص إلى جانب (مبنى إدارى، غرفة كاميرات، 2 غرفة تحكم، مسجد، كافيتيريا، دورة مياه مقسمة رجال وسيدات، محل حضاري)، وساحة انتظار للسيارات الملاكى بمساحة 2530م2 سعة 45 سيارة تشمل (2 غرفة تحكم وكاميرات، دورة مياه مقسمة رجال وسيدات)، بالإضافة إلى منطقة ترفيهية على مساحة 1760م2 تشمل (8 محال حضارية، نظام مراقبة، دورة مياه مقسمة رجال وسيدات).
 
 
بارتشينات جديدة لمحال ومطاعم بين فيصل وشارع الشيشينى
بارتشينات جديدة لمحال ومطاعم بين فيصل وشارع الشيشينى
 

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