منظمة التحرير: المواقف الدولية الرافضة للاستيطان تحتاج لتحركات حقيقية

أ ش أ

أكدت مُنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، أن مواقف الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والاتحاد الأوروبي الداعية لوقف الاستيطان، مهمة، إلا أنها تحتاج إلى تحركات حقيقية على الأرض؛ لوقف الإجراءات الأحادية للاحتلال الإسرائيلي المتناقضة مع قرارات الشرعية الدولية.

جاء ذلك في تصريحات لصالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريرالفلسطينية أمين عام الاتحاد الوطني الفلسطيني المعروف اختصارًا بـ (فدا)، حث خلاله المجتمع الدولي لفرض عقوبات على دولة الاحتلال، وتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني.

وأكد رأفت أن الاحتلال يستهدف التجمعات البدوية في الضفة الغربية، ويضيق عليهم من خلال هدم المدارس، ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم بغية تهجيرهم، وقد قام الاحتلال بالفعل الأسبوع الماضي بهدم مدرسة مُمولة من الاتحاد الأوروبي شرق مُحافظة رام الله، بوسط الضفة، وهو ما دفع بعثة الاتحاد الأوروبي في مدينة القدس المُحتلة إلى مُطالبة إسرائيل بتعويض مالي وحثها على احترام حق الأطفال الفلسطينيين في التعلم.