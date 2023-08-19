مصرون على وضع حلول نهائية للأزمة الاقتصادية.. الرئيس السيسى يطمئن المصريين "إنفوجراف"

خلال جولة تفقدية في الأكاديمية العسكرية المصرية، عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن سعادته بالتواجد مع طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية وبعث برسائل مهمة، نستعرض أبرزها فى الإنفوجراف التالى:



الرئيس السيسى يطمئن المصريين



رسائل الرئيس خلال جولته بالأكاديمية العسكرية المصرية

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه رغم الجهود المبذولة من قبل الدولة لزيادة حجم الرقعة الزراعية فإن الدولة في حاجة لاستيراد سلع أساسية مثل القمح والذرة وزيت الطعام وبكميات كبيرة، متابعا: "حجم الاستهلاك المحلي للقمح يصل إلي 20 مليون طن في السنة الواحدة.. حتى لو تم إنتاجه نصفه.. نحتاج إلى النصف الآخر من خارج مصر.. ونستورد منه كميات كبيرة والناس تبقي شايفة ليه الأسعار زادت علينا".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال جولة تفقدية في الأكاديمية العسكرية المصرية: "زيت الطعام إحنا بنستورد أكثر من 90 % من الاستهلاك.. ده كله استيراد بالعملة الحرة.. ويتم بيعه للناس بالجنيه المصري، وبالتالي مطلوب ندبر عملة حرة تكفي كل المطالب ومستلزمات الإنتاج.. بنتكلم عن أرقام كبيرة أوي.. ونتوقف أمام ظروف العالم.. والكل يتأثر بيها".

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن كافة الأمور المتعلقة بالسلع الأساسية مستقرة، متابعا: "هل فيه حاجة تدعو للقلق عن أزمة في المواد الأساسية.. بالتأكيد لا.. إحنا عاملين حسابنا دائما أنه يكون فيه رصيد 6 شهور من السلع بالكامل لمجابهة أي ظرف.. ونفس الكلام عن الوقود.. بنتكلم في 10 ملايين سيارة بتتحرك يوميا في كل أنحاء الجمهورية، وجزء كبير يتم استيراده من الخارج".

وتحدث الرئيس السيسي، خلال جولة تفقدية في الأكاديمية العسكرية المصرية، قائلا عن ملف الكهرباء: "لما بنتكلم عن الكهرباء إحنا محتاجين 18 ألف طن مازوت يوميا علشان نشغل المحطات بكامل طاقتها علشان توفر الطاقة في ظل درجات الحرارة المرتفعة.. بنتكلم في أكثر من نص مليون طن مازوت في الشهر.. سعرهم حوالي 300 – 350 مليون دولار.. ده غير الغاز اللى إحنا ربنا سبحانه وتعالي الإنتاج منه بيقدم جزء كبير من الاحتياج للغاز الطبيعي.. ولو لا الإنتاج بتاعنا كنا هنكون في أزمة كبيرة".

وأضاف الرئيس السيسي: "الحمد لله رب العالمين.. حبيت أني اطمئنكم.. وقد تكون الأسعار بتاعت السلع مرتفعة وده أمر محل تقدير.. والحكومة تعمل على مجموعة إجراءات لتخفيف آثار هذه الأزمة".