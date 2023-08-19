اليوم السابع
Ads
السبت، 19 أغسطس 2023 08:18 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية حوادث

مصرع عروس وشاب في انقلاب سيارة "الزفة" بمصرف مائي بمنشأة القناطر

السبت، 19 أغسطس 2023 06:59 ص
مصرع عروس وشاب في انقلاب سيارة "الزفة" بمصرف مائي بمنشأة القناطر إسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقيت عروس مصرعها في حادث انقلاب سيارة ملاكي خاصة بالزفة، بمصرف مائي في منشأة القناطر، كما لقى قائد السيارة مصرعه، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال الجثتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد انقلاب سيارة ملاكي، بمصرف مائي، بطريق الحسانيين، في منشأة القناطر. 
 
انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن سيارة ملاكي كانت تستقلها عروس انقلبت بالمصرف، مما أسفر عن مصرعها، كما لقى شاب يقود السيارة مصرعه في الحادث. 
 
وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري وانتشال الجثتين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
 

مصرع عروس

انقلاب سيارة

منشأة القناطر

امن الجيزة

حوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة