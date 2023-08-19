مصرع شاب فى حادث تصادم أثناء عبوره الطريق بالبحيرة

البحيرة ناصر جودة

لقى شاب مصرعه إثر اصطدام سيارة مسرعة به، أثناء عبوره الطريق بمركز الدلنجات بالبحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين مصرع "ع.ال ع". 35 سنة إثر اصطدامه بسيارة بطريق "القاهرة - الإسكندرية الصحراوي".

وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى النوبارية المركزى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.

يذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت حادث سير أسفر عن مصرع سيدة مسنة إثر اصطدامها بسيارة مسرعة أثناء عبور الطريق الصحراوى بالبحيرة.

وبالفحص تبين مصرع "سعدية ف.ر" 56 عاما مقيمة مركز الدلنجات إثر اصطدامها بسيارة اثناء عبورها طريق القاهرة- الإسكندرية دائرة مركز وادى النطرون بالبحيرة، وتم نقل جثة المتوفية إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادى النطرون المركزى تحت تصرف النيابة العامة.