مصادر عراقية تكشف عن تحركات التحالف الدولى فى قاعدتى الأسد وأربيل

وكالات

كشفت مصادر أمنية عراقية، الجمعة، معلومات عن استبدال التحالف الدولي جزءا من قطعاته في قاعدتي "عين الأسد" و"أربيل".

وذكرت المصادر أن "الآليات العسكرية التي شوهدت خلال اليومين الماضيين كانت ضمن عملية استبدال بعض قطعات التحالف الدولي، وليس لقوات أمريكية دخلت العراق".

وأضافت، أن "هذه القوات غادرت العراق عبر منفذ (جريشان) الحدودي مع الكويت، ضمن عملية استبدال دورية".

وتناقل مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي، معلومات عن وجود تدخل عسكري أمريكي في العراق، بناء على مقاطع فيديو انتشرت، اتضح بعضها أنه ليس في العراق.