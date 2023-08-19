محافظ سوهاج يتابع تنفيذ مشروع طريق ربط المنطقة الصناعية بالصحراوى الغربى

سوهاج عمرو خلف

تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ، الموقف التنفيذي لمشروع طريق ربط المنطقة الصناعية بغرب طهطا بالطريق الصحراوي الغربي "سوهاج - أسيوط " بطول 20 كم، وتكلفة 250 مليون جنيه، إحدى مشروعات وزارة النقل والتى تشرف على تنفيذها الهيئة العامة للطرق والكبارى.

وأوضح المهندس محمد عبدالعاطى مدير عام الطرق والكبارى بسوهاج أن الطريق يتضمن اتجاهين، لافتا الى استمرار أعمال " تكسير وتوسعة وردم وفرش التربة الزلطية " تمهيداً للرصف؛ مشيرا إلى أن الطريق سيكون اتجاهين يتضمن 6 حارات بعرض 20 مترا.

وأكد محافظ سوهاج على أهمية الطريق الجديد كشريان تنموي يساهم في ربط المنطقة الصناعية بغرب طهطا بالمدن والمحافظات المجاورة، وتسهيل نقل منتجات المنطقة الصناعية من خلال الطريق الصحراوي الغربى.