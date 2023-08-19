محافظ أسيوط يعلن السيطرة على حادث انهيار جزئى لأحد أحواض تبخير المياه.. صور

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، انه تم السيطرة على حادث انهيار جزئى مفاجئ بأحد أحواض التبخير خارج سور محطة كهرباء غرب المركبة بجحدم، مساء اليوم، ونجاح قوات الحماية المدنية ومعدات الحملة الميكانيكية بمركزى منفلوط وأسيوط وشركة مياه الشرب والصرف الصحى من كسح المياه وعمل ساتر رملى لحجز المياه، وسرعة التعامل معها ولا يوجد أى خسائر فى الأرواح وعدم تأثر سير العمل بمحطة كهرباء غرب وتم اتخاذ التدابير البديلة.

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة ادارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة، مساء اليوم السبت، يفيد انهيار جزئى مفاجئ بطول حوالى 6 متر طولى فوق مستوى سطح الارض من الساتر الترابى لحوض التبخير الواقع خارج سور المحطة والذى يستخدم فى استيعاب كميات مياه الصرف الصناعى للمحطة والذى تعتمد فكرته على اعادة تبخير المياه وترتب على الحادث تسرب المياه إلى الاراضى الصحراوية المجاورة لها بعيدا عن الكتلة السكنية وتأثر منطقة المدافن المجاورة لها.

واشار المحافظ، إلى انه فور الاخطار بالبلاغ، أصدر تكليفاته للمحاسب عدلى ابو عقيل السكرتير العام المساعد بالتوجه إلى مكان الحادث وعلى الفور انتقل السكرتير المساعد والعميد رفيق فوزى مدير ادارة الحماية المدنية، وقوات الحماية ومعدات الحملات الميكانيكية إلى مكان الحادث حيث تم الدفع بعدد 10 سيارات شفط مياه و4 لودر من معدات الحماية المدنية والحملة الميكانيكية بمركز منفلوط ومعدات شركة اسيوط لتكرير البترول ولا توجد أى خسائر فى الأرواح، باستثناء تضرر منطقة المدافن المجاورة لها.

كما تابع محمد عبد الغنى رئيس مركز ومدينة منفلوط والعقيد محمد الجنزورى بإدارة الحماية المدنية وفريق الانقاذ البرى أعمال شفط المياه من اماكن التجمعات واقامة ساتر رملى لحجز المياه ومنعها من التدفق إلى الخارج والدفع بعدد 2ديزل كهربائى تحسباً لانقطاع الكهرباء على القرى المجاورة، وعدم تأثر سير العمل بمحطة كهرباء غرب والتعامل مع تداعيات الحادث واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة.

وأمر المحافظ باستمرار انعقاد غرفة إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة بمشاركة محمد بشير مدير المكتب الفنى للمحافظ ويحيى زكريا أبورحمة مدير ادارة الكوارث والازمات بالمحافظة ومتابعته المستمرة لتداعيات الحادث والسيطرة عليه والتنسيق بين كافة الجهات التنفيذية المشاركة، كما قرر تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بمركز منفلوط بالتنسيق مع مسئولى محطة كهرباء غرب أسيوط لمعاينة موقع الحادث وكتابة تقرير عن أسبابه وتداعياته واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة تداعيات الحادث ومنع تكراره مستقبلاً وتوجيه مديرية التضامن الاجتماعى بتفقد الاماكن المتأثرة لبيان اى اضرار من عدمه واتخاذ ما يلزم من اجراءات عاجلة.

كما وجه المحافظ الشكر لجميع الجهات التنفيذية وقوات الحماية المدنية المشاركة فى السيطرة على الحادث ومواجهة تداعياته.