محافظة الجيزة تضبط 2328 مخالفة ضد مخابز خلال شهر

كتبت - مرام محمد

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مواصلة الحملات الرقابية والمرور على جميع الأنشطة التموينية والتجارية للتأكد من مدى توافر السلع الغذائية ووصول الدعم إلى مستحقيه.

وتابع اللواء أحمد راشد نتائج الحملات التي نفذتها أجهزة محافظة الجيزة بالاشتراك مع مديرية التموين خلال شهر، والتي أسفرت عن ضبط وتحرير 3084 مخالفة تموينية حيال المخابز الغير ملتزمة والمحال العامة ومحطات البنزين.

وأوضح اللواء أحمد راشد أن الحملات الرقابية تمكنت من ضبط 44 طنا ما بين دقيق مدعم وسكر وأرز ومكرونة ونخاله مجهولة المصدر و3097 كرتونه زيت تمويني بمنشآت مخالفة على مستوى الأحياء والمراكز والمدن.

ولفت محافظ الجيزة إلى أن المخالفات المحررة شملت ضبط 2328 مخالفه لمخابز لإنتاج الخبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات بالإضافة إلى ضبط مخالفات عدم وجود سجل تفتيش وشهادات صحية وعدم نظافة أدوات المعجن وعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر الرسمي وتصرف في الأرصدة وتجميع بطاقات بإجمالي 1210 بحوزة مخابز وبداليين تموينين بمناطق أوسيم والبدرشين للاستغلال والتصرف في الدعم المخصصة للمواطنين وحيازة سلع مجهولة المصدر.

وأكد "راشد" تحرير 577 محضراً تموينياً لمحال عامة لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر وعدم وجود شهادة وضبط 18 ألف علبة سجائر مخزنة إلى جانب تحرير 16 محضر لمحطات وقود ومستودعات لضبط عدداً من المخالفات بهم.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الحملات تأتي استكمالًا للمجهودات التي تشنها المحافظة لتحقيق الدور الرقابي للتصدي لجشع وتلاعب بعض التجار ولضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وشملت الحملات ضبط مخزن لإعادة تدوير الزبدة الصناعي وتحويلها إلى زبدة بلدي بالمخالفة مستخدماً خامات مجهولة المصدر، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية.