مجموعة "بريكس" الاقتصادية فى أرقام.. تعرف عليها

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

تستعد جنوب أفريقيا الثلاثاء المقبل، لاستضافة، قمة "بريكس" 2023 المقرر عقدها فى العاصمة جوهانسبرج فى القترة من 22- 24 أغسطس، وكلمة "بريكس" هى اختصار لأربع دول الأعضاء هى (البرازيل وروسيا والهند والصين) BRIC وانضمت جنوب إفريقيا إلى المجموعة لاحقًا فى عام 2010، لتصبح "BRICS".

وفى القمة المقبلة متوقع أن يحضر قادة الصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، وسيمثل روسيا وزير الخارجية سيرجي لافروف، والرئيس الصيني، بينما يشارك الرئيس فلاديمير بوتين عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" نتيجة إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة باعتقاله بتهمة جرائم حرب فى أوكرانيا بحسب الجنائية الدولية.

ووفقا لجنوب أفريقيا، ستنظر القمة في طلبات مقدمة من أكثر من 20دولة للانضمام لعضوية التكتل الذي يأمل مؤسسوه الخمسة في أن يساهم فى إصدار قرارات اقتصادية مهمة، فمن المرتقب أن تناقش القمة تعميق استخدام العملات المحلية في التجارة بين الدول الأعضاء فى المجموعة.

وفيما يلى أبرز الأرقام للمجموعة بحسب تقرير لسكاي نيوز عربية:

- يبلغ حجم اقتصادات بريكس حتى نهاية عام 2022، نحو 44 تريليون دولار.

- مجموعة بريكس تسيطر على 17% من التجارة العالمية، وفق بيانات منظمة التجارة العالمية.

- تسيطر دول بريكس الحالية على 27 بالمئة من مساحة اليابسة في العالم، بمساحة إجمالية 40 مليون كيلومتر مربع.

- يبلغ عدد سكان التحالف 3.2 مليار نسمة ما يعادل نحو 42% من إجمالي سكان الأرض، بينما يبلغ عدد سكان دول مجموعة السبع، نحو 800 مليون نسمة.

- وتشير بيانات صندوق النقد الدولي، أن حجم اقتصاد الصين لوحده، يفوق 6 من اقتصادات (G7)، وهي ألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وكندا، وفرنسا، والمملكة المتحدة.