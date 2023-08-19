لصوص مكتب مقاولات الجيزة فشلوا فى فتح الخزينة فنقلوها لمسكنهم.. اعرف التفاصيل

كتب بهجت أبو ضيف

أدلى المتهمون ب سرقة خزينة مكتب مقاولات فى الجيزة بتفاصيل ارتكاب الجريمة، وذكروا أنهم تسللوا للمكتب مستغلين انصراف العاملين به، ولم يتمكنوا من كسر الخزينة داخل المكتب، فاستولوا عليها ونقلوها إلى مسكن أحدهم.

أضاف المتهمون البالغ عددهم 3 أشخاص، أنهم كسروا الخزينة عقب نقلها لمسكن أحدهم وعثروا على مبلغ مالي يقارب النصف مليون جنيه، فقسموا النقود بينهم، ثم تخلصوا من الخزينة فى نهر النيل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد تعرض مكتب مقاولات للسرقة، توجهت قوة أمنية إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات وتبين أن 3 عاطلين تم تحديد هويتهم، وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب السرقة، وضبط بحوزتهم المبلغ المستولى عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.