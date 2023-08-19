فريق جراحي ببنها الجامعي يعيد توصيل إصبع مبتور بيد مريض.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

نجح فريق جراحى بمستشفى بنها الجامعى بمحافظة القليوبية، فى إجراء عملية جراحية هى الأولى من نوعها بتاريخ الجامعة، وهى عبارة عن جراحة ميكروسكوبية فائقة الدقة لتوصيل إصبع مبتور على مستوى السلامية البعيدة سبابة اليد اليمنى، حيث استمرت العملية ما يقرب من 8 ساعات، تم خلالها توصيل الأوعية الدموية للإصبع وإعادته للحياة.

وكشفت مستشفى بنها الجامعى، بقيادة الدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذى لمستشفيات بنها الجامعية، أنه تم استقبال مريض مصاب بحادث تعرض خلاله إلى إصابات متفرقة باليد والجسم ومنها بتر إصبع السبابة باليد اليمنى، تم على الفور عمل الفحوصات الطبية اللازمة للمريض تجهيزه للدخول لغرفة العمليات.

وقال الدكتور مصطفى عابدين مدرس مساعد الجراحة العامة وجراحة التجميل بمستشفى بنها الجامعى، وقائد الفريق الجراحى، أن الجراحة هى الأولى من نوعها فى تاريخ مستشفى بنها الجامعى، حيث تم إجراء جراحة ميكروسكوبية فائقة الدقة لتوصيل إصبع مبتور على مستوى السلامية البعيدة سبابة السد اليمنى، حيث استمرت العملية ما يقرب من 8 ساعات، تم خلالها توصيل الأوعية الدموية للإصبع وإعادته للحياة.

وكشف، أن المريض ما زال فى مرحلة الشفاء وتحت المتابعة والملاحظة المستمرة، متمنيا له تمام الشفاء وخروجه من المستشفى، مقدما الشكر للفريق الجراحى بينهم الدكتور أحمد أشرف نائب الجراحة العامة وجراحة التجميل، والدكتورة راندا وفريق التخدير بالعمليات، وفريق التمريض بالعمليات.