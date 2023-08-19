فحص 1528 حالة خلال قافلة طبية بقرية "محلة حسن" مركز المحلة

الغربية عادل ضرة

شهد الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية واللواء عمرو فكري رئيس مركز ومدينة المحلة، أعمال القافلة الطبية التى نظمتها جامعة طنطا، إلى قرية محلة حسن بمركز المحلة، لتقديم الخدمات الصحية للمرضى بمشاركة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء لدعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وشملت القافلة، تخصصات طبية شاملة بالمجان وحملات توعوية للوقاية من الأمراض وقوافل توعوية وزراعية واجتماعية وبيطرية إلى جانب قوافل المساعدات والتمكين الاقتصادي ومحو الأمية، حيث تم الكشف على 1528 حالة، شملت تخصصات جراحة المخ والأعصاب و الأطفال و العظام والجلدية والباطنة والمسالك البولية والأنف والأذن والجراحة عامة والصدر وجراحة العيون، والقلب والأوعية الدموية.

كما شاركت كلية الصيدلة بتقديم العلاج بالمجان للحالات التي تم فحصها و تحويل 79 حالة الى مستشفيات الجامعة.