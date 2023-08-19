عوض تاج الدين: المدينة الطبية العالمية فى جامعة عين شمس ستضم 3500 سرير

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، تفاصيل إنشاء المدينة الطبية العالمية التابعة لجامعة عين شمس.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي أصدر توجيهات للانتهاء من المدينة الطبية التابعة لجامعة عين شمس، مضيفا أن المدينة الطبية تمتد من كلية الطب في العباسية حتى الدمرداش وبها مراكز علاج طبية وتشخيصية وعلاجية.

وأشار الدكتور محمد عوض تاج الدين، إلى أن المدينة الطبية العالمية في جامعة عين شمس سوف تضم 3500 سرير.

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، تفاصيل متحور كورونا الجديد، موضحا أن المتحور الجديد موجود في 55 بلدا واحتمالية انتشاره موجودة بسبب الانفتاح بين العالم، مؤكد أنه لا توجد أي حالة تتطلب الهلع والقلق، وأجهزة الترصد موجودة في المطارات والمنافذ.

وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أنه من يشعر بأي أعراض للبرد عليه أن يحصل على أي نوع من الباراستمول وهو المسكن المعتاد ولا يحصل على المضاد الحيوي إلا باستشارة الطبيب.

وشدد على أهمية اللجوء إلى الطبيب المباشر ليقدم له النصيحة الطبية ويكتب له الدواء المناسب، مؤكدا أنه لا توجد مؤشرات على وجود حاجة للعودة للكمامات أو الحصول على لقاح جديد إلا لفئات معينة.

واستطرد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن فيروس كورونا لا زال موجودًا ولم يتم حتى الإعلان عن انتهاء كونه وباء، ولكن انتهى كحالة طوارئ عالمية.

وشدد على أن الوضع في مصر مطمئن جدا بشأن متحور كورونا الجديد، والدولة تعاملت بكل حكمة مع أزمة كورونا، مضيفا أن هناك 256 فيروس متحور من فيروس البرد وهذا سبب تغيير التطعيم الخاص بالبرد كل عام حسب النوع الأكثر انتشارًا.

وأوضح أنه عند وجود فيروس جديد يتم البحث عن مدى انتشاره ومدى حدته وشدته وعدد الذين تنتقل لهم العدوى وتداعياته ونسب الوفيات، موضحا أن كل الدراسات تشير إلى أن المتحور الجديد أكثر انتشارًا من كل ما سبقه.

وأردف الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن أي معلومات وبائية عن المتحور الجديد يتم الإعلان عنها فورًا كما حدث في الأعوام السابقة منذ انتشار كورونا.

واستطرد أنه يجب على أي شخص يصاب بأعراض البرد عليه البقاء في المنزل من أجل الراحة ويعزل نفسه ويستعمل مناديل ورقية .

واوصل كلامه: هناك فئات ننصحها بالتطيعمات ضد الأنفونزا الموسمية وكورونا وهم كبار السن أكثر من 65 عاما وأصحاب الأمراض المزمنة .