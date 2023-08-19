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عميد كلية علوم ذوى الإعاقة بالزقازيق: الخريج قادر على التعامل بجميع المراكز والمستشفيات

السبت، 19 أغسطس 2023 06:00 ص
عميد كلية علوم ذوى الإعاقة بالزقازيق: الخريج قادر على التعامل بجميع المراكز والمستشفيات إيهاب الببلاوي عميد كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل جامعة الزقازيق أ
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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قال الدكتور إيهاب الببلاوى عميد كلية علوم ذوى الإعاقة والتأهيل جامعة الزقازيق، إن الكلية متفردة ومتخصصة لدراسة وتأهيل ذوى الإعاقة وتستهدف الطلاب المتميزين يخضع المتقدمين للالتحاق بالكلية لإجراء مقابلات شخصية لكافة الطلاب قبيل التحاقهم حتى نتأكد أن لديهم الإمكانية للتعامل مع ذوى الاعاقة.

 
وأضاف لـ" اليوم السابع" أن الكلية تقدم برنامجين: الأول: برنامج الاخصائى ويضم سبعة أقسام هم اضطرابات اللغة والتخاطب واضطراب التوحد وصعوبات التعلم والإعاقة السمعية والإعاقة العقلية والإعاقة البصرية والإعاقة الجسمية وهذا البرنامج يخرج اخصائى لذوى الاعاقة فى التخصصات السابق ذكرها قادر على التعامل معهم سواء فى المراكز أو المستشفيات والمؤسسات المعنية بهؤلاء الأشخاص.
 
ثانيا: برنامج التربوى ويشمل أربعة أقسام: صعوبات التعلم والإعاقة العقلية والإعاقة السمعية والإعاقة البصرية وهذا البرنامج يقوم بإعداد معلم لذوى الإعاقة فى التخصصات السابق ذكرها وقادر على التعامل مع الأطفال فى مدارس الدمج والمؤسسات المعنية بهم.
 
كما يوجد بالكلية معامل متخصصة بتقديم خدمات مجانية لذوى الإعاقة فى مجالات الإعاقة المختلفة مثل معمل التكامل الحسى ومعمل تنمية  المهارات ومعمل برايل ومعمل العلاج الوظيفى ومعمل العلاج بالفن ومعمل منتسورى ومعمل التخاطب وغيرها.
 
وأوضح عميد كلية علوم ذوى الاعاقة والتأهيل، أن الكلية بصدد استحداث برنامجين من البرامج المميزة فى مرحلة البكالوريوس وهما: برنامج أخصائى الإعاقات المتعددة وبرنامج أخصائى القياس والتقييم لذوى الإعاقة.

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