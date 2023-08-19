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طقس الإسكندرية اليوم.. ارتفاع نسبة الرطوبة والحرارة العظمى تسجل 31 درجة

السبت، 19 أغسطس 2023 10:54 ص
طقس الإسكندرية اليوم.. ارتفاع نسبة الرطوبة والحرارة العظمى تسجل 31 درجة طقس الإسكندرية
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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تشهد محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، ارتفاعا في درجات الحرارة، ليسود طقسا حارا نهارا رطبا في ساعات الليل، وتسجل درجات الحرارة اليوم العظمى 31 درجة، والصغرى تسجل  23 درجة.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت طقسا حارا رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطبا ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم ارتفاعا فى نسب الرطوبة على مدار اليوم مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ونشاط رياح ببعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء ليلا، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء قد تصل لحد السيول على سانت كاترين، وأمطار خفيفة ورعدية على حلايب وشلاتين، كما تظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مما يساعد على تلطيف الأجواء .

ويتوقع أن يشهد اليوم اضطرابا فى الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة  وارتفاع الموج من 2.5 : 3 أمتار .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت: القاهرة العظمى 33 درجة والمحسوسة 35 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 24، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 45 درجة والمحسوسة 46 والصغرى 29.

يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م حدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونيو، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوما و13 ساعة 52 دقيقة.

 
 
 

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