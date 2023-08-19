طائرة مسيّرة أوكرانية تستهدف مطاراً عسكرياً فى روسيا

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن طائرة مسيرة أوكرانية استهدفت مطاراً عسكرياً في منطقة نوفجورود الروسية، ما أدى إلى نشوب حريق وألحق أضراراً بطائرة حربية، بحسب "رويترز".

وأوضحت الوزارة أن الهجوم لم يسفر عن إصابات، مؤكدةً أن الحريق سرعان ما تم إخماده.

وقالت الوزارة، في بيان: «نتيجة الهجوم على منطقة المطار العسكري، نشب حريق في ساحة اصطفاف الطائرات، وسرعان ما أخمده رجال الإطفاء»، مشيرةً إلى تضرر إحدى الطائرات.

وأضافت، في بيان منفصل نقلته وكالات أنباء روسية، أن طائرة مسيرة أوكرانية تم إسقاطها فوق منطقة بيلجورود، التي تقع على الحدود مع أوكرانيا، لافتةً إلى أن الواقعة لم تسفر عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.

وتقع منطقة نوفجورود شمال غربي موسكو، وتبعد مئات الكيلومترات عن الحدود الروسية مع أوكرانيا.