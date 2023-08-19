اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي

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طائرة مسيّرة أوكرانية تستهدف مطاراً عسكرياً فى روسيا

السبت، 19 أغسطس 2023 08:22 م
طائرة مسيّرة أوكرانية تستهدف مطاراً عسكرياً فى روسيا الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن طائرة مسيرة أوكرانية استهدفت مطاراً عسكرياً في منطقة نوفجورود الروسية، ما أدى إلى نشوب حريق وألحق أضراراً بطائرة حربية، بحسب "رويترز".

وأوضحت الوزارة أن الهجوم لم يسفر عن إصابات، مؤكدةً أن الحريق سرعان ما تم إخماده.

وقالت الوزارة، في بيان: «نتيجة الهجوم على منطقة المطار العسكري، نشب حريق في ساحة اصطفاف الطائرات، وسرعان ما أخمده رجال الإطفاء»، مشيرةً إلى تضرر إحدى الطائرات.

وأضافت، في بيان منفصل نقلته وكالات أنباء روسية، أن طائرة مسيرة أوكرانية تم إسقاطها فوق منطقة بيلجورود، التي تقع على الحدود مع أوكرانيا، لافتةً إلى أن الواقعة لم تسفر عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.

وتقع منطقة نوفجورود شمال غربي موسكو، وتبعد مئات الكيلومترات عن الحدود الروسية مع أوكرانيا.


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