اليوم السابع
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السبت، 19 أغسطس 2023 05:50 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

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ضبط 2 طن مخللات مجهولة المصدر وكمية من الدهانات والبويات منتهية الصلاحية بالإسكندرية

السبت، 19 أغسطس 2023 04:29 م
ضبط 2 طن مخللات مجهولة المصدر وكمية من الدهانات والبويات منتهية الصلاحية بالإسكندرية الحملة التموينية
الإسكندرية جاكلين منير

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شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملات بتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، لضبط ومتابعة الأسواق.

وأصدر المهندس أحمد إبراهيم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية لضبط الأسواق، وقامت إدارة شرق التموينية بالمديرية برئاسة فريد شوقى مدير الإدارة وإشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة، بحملة تموينية بنطاق الإدارة، أسفرت ضبط مصنع مخللات بحيازته 2 طن من منتجات المخلل بدون بيانات تفيد تواريخ الإنتاج أو تواريخ الصلاحية و تم تحرير الكمية المضبوطة.
 
تم ضبط عدد 35 عبوة مختلفة الأحجام والأصناف من الدهانات والبويات منتهية الصلاحية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة.
 
 

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